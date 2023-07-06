Італія разом із Польщею наполягають на реальних гарантіях безпеки для України з боку НАТО

За словами (https://tg24.sky.it/mondo/2023/07/05/giorgia-meloni-polonia) прем’єр-міністра Італії Джорджі Мелоні, це має статися на саміті у Вільнюсі, який розпочнеться наступного тижня. Позиції Італії та Польщі з цього питання збігаються.

Про які саме гарантії йдеться, Мелоні не сказала, але зауважила, що Європа має усвідомлювати загрозу наслідків з «ефектом доміно».

Джерело: https://t.me/huyovy_kharkiv/115606

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