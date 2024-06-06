The Financial Times: США требуют от Евросоюза гарантий санкций для поддержки кредита Украине

✔️США готовы предоставить Украине кредит в размере $50 млрд, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, если ЕС сможет продлить санкции против москвы на неопределенный срок, говорится в просочившемся в прессу документе.

Вашингтону необходимо, чтобы ЕС продлил санкции в отношении российских государственных активов до конца войны. Сейчас они продлеваются каждые шесть месяцев и могут истечь, если не будут продлены единогласным решением всех стран ЕС.

Однако любое подобное изменение санкционного режима потребует одобрения лидеров ЕС, включая Виктора Орбана, который ревностно охраняет свое право вето на решения о санкциях.

✔️Предложение США изложено в документе, с которым ознакомилась Financial Times, подготовленном к сегодняшней онлайн-встрече министров финансов стран ЕС.

Вашингтон настаивает на достижении соглашения в преддверии саммита лидеров стран G7 в Италии на следующей неделе, где механизм финансирования, подкрепленный прибылью от замороженных активов, как ожидается, станет центральным элементом поддержки Украины.

✔️В качестве основного варианта рассматривается план США по предоставлению Украине кредита, возможно, вместе с другими государствами G7, примерно соответствующего потенциальной прибыли от замороженных активов россии, хранящихся на Западе. По мнению дипломатов, это позволит привлечь до 50 миллиардов долларов.

Точные детали кредита, в том числе срок погашения, процентная ставка, будет ли он предоставлен напрямую или через посредника, такого как Всемирный банк, еще не определены.

Но Вашингтон рассматривает любой такой кредит как «условный», если ЕС будет использовать прибыль от активов для его погашения и гарантировать, что «активы российского центрального банка, находящиеся в ЕС, останутся замороженными до тех пор, пока россия не согласится оплатить ущерб, нанесенный Украине».

Такое обещание имеет решающее значение, поскольку основная часть российских активов хранится в бельгийском депозитарии ценных бумаг Euroclear, и приносит примерно 3 миллиарда евро прибыли в год.

✔️Другой рассматриваемый вариант предполагает, что ЕС — наряду с другими странами G7 — фактически выдаст Украине двусторонние кредиты, подкрепленные прибылью от российских активов, замороженных в их юрисдикции.

Это потребует от ЕС использования «запаса» в рамках своего общего бюджета – шаг, который также потребует единогласного одобрения. «Время, необходимое для введения таких гарантий, вместе с юридическими и оперативными ограничениями, не будет способствовать быстрой реализации этого варианта», — заключает документ.

✔️Давление с целью использования активов усилилось в последние месяцы, поскольку Вашингтон стремится максимизировать финансовую помощь Киеву ввиду приближающихся президентских выборов в ноябре.

«Завтра вы получите от министров ЕС понимание того, готовы ли они работать в этом направлении», — сказал человек, участвовавший в переговорах. «Люди обсуждают все детали, но мы приближаемся к моменту, когда люди готовы сказать: «Хорошо, это имеет смысл».

Джерело: https://t.me/ShrikeNews/14682

Новости портала «Весь Харьков»