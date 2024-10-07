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The New York Times: Трамп під час своєї першої зустрічі з путіним питав у нього поради щодо військової допомоги Україні

The New York Times: Трамп під час своєї першої зустрічі з путіним питав у нього поради щодо військової допомоги Україні

Зустріч відбулася 7 липня 2017 року у Гамбурзі, коли Трамп був президентом. Видання з посиланням на колишнього держсекретаря Рекса Тіллерсона оприлюднює подробиці діалогу двох президентів.

Трамп заявив путіну, що розглядає можливість постачання зброї Україні та запитав: «Що ви думаєте?» путін у відповідь заявив, що це було б помилкою, і яку допомогу США не надали б українцям, «вони попросять ще». Американський президент не заперечував, повідомляє NYT з посиланням на трьох чиновників.

Як стверджує газета, на зустрічі путін зневажливо відгукувався про Україну та «влаштував майстер-клас із формування мислення» Трампа. Тіллерсон після переговорів закликав співробітників адміністрації США «попрацювати, щоб змінити думку президента щодо України».

За даними співрозмовників видання, президенти обговорювали Україну і під час їхньої першої телефонної розмови 28 січня 2017 року. Трамп першим порушив це питання, попросивши путіна висловити свою думку. російський президент почав говорити про корупцію в цій країні, на що Трамп реагував обережно і не захищав Україну. Водночас він визнав, що «конфлікт» між москвою та Києвом заважає йому покращити відносини США з росією.

● Я не знаю, що могло змінитись у свідомості Трампа. Modus operandi, який полягає у тому, щоб телефонувати путіну і питати його поради стосовно України, нікуди не дівся.

До речі, на останньому передвиборчому мітингу, де був присутній Ілон Маск, Трамп пообіцяв, що за його каденції люди висадяться на Марсі.

Добре було б, якби цими людьми стали путін із самим Трампом. Хіба є краще місце для обговорення ними України, аніж поламаний космічний корабель у долині Марінера на Марсі?

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/20671

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