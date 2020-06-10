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В Харькове катастрофически не хватает судей

В Харькове катастрофически не хватает судей

В Харьковском апелляционном суде осталось работать 16 судей из 60 штатных должностей (дефицит кадров составляет 73,3%). Об этом сообщил председатель Совета судей Украины Богдан Монич на заседании пленума Верховного Суда.

По его словам, только 28 мая были рассмотрены и удовлетворены четыре заявления судей суда об отставке.

"При этом юрисдикция Харьковского апелляционного суда распространяется на 37 местных общих судов Харькова и Харьковской области, и этот суд является одним из крупнейших как по охвату судов первой инстанции, так и по нагрузке. И это лишь один из примеров. Каждый день я все чаще слышу от коллег слово "отставка" и практически каждый председатель суда вынужден прилагать усилия, чтобы убедить коллег не оставлять судейскую профессию. Но, несмотря на это, количество заявлений судей, которые готовы уйти в отставку, растет", - отметил Монич.

Среди причин дефицита кадров, озвученных во время заседания пленума, - отказ государства от ранее взятых на себя обязательств по надлежащему обеспечению деятельности судов.

Источник: sq.com.ua

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