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В США пропонують обмежити продаж землі китайським покупцям — Голос Америки

В США пропонують обмежити продаж землі китайським покупцям — Голос Америки

Двопартійна група законодавців у Сенаті вважає, що зростання площі сільськогосподарських земель, які належать компаніям, пов'язаних з Китаєм, на 30% за період 2019-20 років є загрозою для США.

Сенаторка-республіканка від штату Айова Джоні Ернст вважає, що потрібно ввести обмеження на операції з купівлею землі китайськими інвесторами.

"Якщо скласти всі площі сільськогосподарських угідь, що належать китайцям, вони практично дорівнюють за розміром моєму рідному штату Айова. Китайці всюди, і нам потрібно бути уважними до того, що вони роблять тут, у США", — вважає Ернст.

В той же час, на думку деяких експертів, іноземні інвестиції у сільськогосподарські землі в США дають стабільний дохід як країні, так і тим, хто їх купує.

Зокрема, професор сільського господарства та споживчої економіки в Університеті Іллінойсу Брюс Шеррік зазначає, що землі, які належать іноземцям, зазвичай все одно керуються місцевими структурами, найчастіше — американськими фермерами.

"Земля не знає, кому вона належить. Тому я думаю, що з погляду сільськогосподарської політики, напевно, не так вже й важливо, хто є її власником. Дохідність сільськогосподарських угідь позитивно корелює з інфляцією, хоч би які періоди часу ми брали. Дуже висока середня прибутковість із часом і дуже низький системний ризик", — пояснив Шеррік переваги таких інвестицій для потенційних покупців.

Джерело: https://t.me/znua_live/92567

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