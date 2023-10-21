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В Україну повернули 14 цінних історичних артефактів, які викрали російські військові з окупованих територій

Це сталося за сприяння США.

"Можна образно сказати, що в Україну надійшла партія зброї. Це древня зброя від часів енеоліту до середньовіччя", - повідомили в міністерстві культури України.

На фото видно мечі та наконечники іншої холодної зброї.

Знахідки тимчасово передали на зберігання Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра". Згодом мінкульт визначить, де їх будуть експонувати.

В Україну повернули 14 цінних історичних артефактів, які викрали російські військові з окупованих територій

В Україну повернули 14 цінних історичних артефактів, які викрали російські військові з окупованих територій

В Україну повернули 14 цінних історичних артефактів, які викрали російські військові з окупованих територій

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19581

Новости портала «Весь Харьков»

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