В "Укренерго" задоволені результатом впровадження нових графіків відключень із 8 червня.
"Ми ще аналізуємо ефективність використання нової методики, але при наявному обсязі дефіциту вона вже продемонструвала свою ефективність.
В усіх областях побутові та промислові споживачі обмежуються у споживанні рівномірно", — заявили "РБК-Україна" у пресовій службі компанії.
Згідно з новим підходом, обленерго доводяться ліміти, наскільки потрібно "розвантажитися" в певній області.
Після чого енергетики мають забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати тільки цей ліміт.
Раніше в "Укренерго" попередили, що липень буде важким, оскільки тривають роботи із перезавантаження ядерного палива на АЕС.
Роботи планують закінчити до серпня, тож наприкінці літа ситуація має покращитися.
Джерело: https://t.me/znua_live/153584