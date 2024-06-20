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В "Укренерго" задоволені результатом впровадження нових графіків відключень із 8 червня.

В Укренерго задоволені результатом впровадження нових графіків відключень із 8 червня.

"Ми ще аналізуємо ефективність використання нової методики, але при наявному обсязі дефіциту вона вже продемонструвала свою ефективність.

В усіх областях побутові та промислові споживачі обмежуються у споживанні рівномірно", — заявили "РБК-Україна" у пресовій службі компанії.

Згідно з новим підходом, обленерго доводяться ліміти, наскільки потрібно "розвантажитися" в певній області.

Після чого енергетики мають забезпечити черги відключень у такий спосіб, щоб використовувати тільки цей ліміт.

Раніше в "Укренерго" попередили, що липень буде важким, оскільки тривають роботи із перезавантаження ядерного палива на АЕС.

Роботи планують закінчити до серпня, тож наприкінці літа ситуація має покращитися.

Джерело: https://t.me/znua_live/153584

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