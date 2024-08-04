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В умовах війни неможливо запобігти тому, що ЗСУ втратять деякі західні винищувачі F-16

В умовах війни неможливо запобігти тому, що ЗСУ втратять деякі західні винищувачі F-16

Професор Військового коледжу та полковник армії США у відставці Роберт Гамільтон під час інтерв'ю Liga.net:

Він нагадав, що йдеться про багатоцільові повітряні судна, вони можуть і підтримувати війська на землі, і збивати ворожу авіацію.

"Звісно, під час розрахунків потрібно буде врахувати можливості російської протиповітряної оборони — наземної та ворожих літаків, дальність їхньої роботи. Це війна. Годі уявити, що жоден не зіб’ють", — прокоментував ситуацію Гамільтон.

Він наголосив, що ці винищувачі принесуть Силам оборони багато користі, але не стануть "срібною кулею, що змінить гру".

Джерело: https://t.me/znua_live/160434

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