Важливі зміни у Міністерстві оборони. Почну з кадрових змін в міністерстві

Рустем Умєров:

"Сьогодні за моїм поданням Кабінет Міністрів звільнив мого заступника Олександра Балануцу. Вдячний за роботу на напрямку європейської інтеграції і бажаю успіхів у подальшій дипломатичній карʼєрі.

Іншим поданням уряд призначив на цю посаду Сергія Боєва. Він має важливий досвід, який допоможе нам ще більше інтегрувати Україну в європейські оборонні структури.

Ще одним моїм заступником призначено бригадного генерала юстиції Сергія Мельника на позивний “Marsel”. Він відповідатиме за освітній, медичний напрямки, а також гуманітарне забезпечення і політику людського капіталу.

Найважливіше — ми нарешті створили наглядові ради для Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ).

Наглядові ради — важливий елемент для ефективного та прозорого управління закупівлями. Призначення їх є важливим кроком до відповідності міжнародним стандартам. Це гарантує незалежний контроль за процесами, мінімізує корупційні ризики та підвищує довіру до системи як всередині країни, так і з боку наших міжнародних партнерів.

У складі рад будуть українські та міжнародні експерти, що дозволить інтегрувати найкращий світовий досвід у реформування нашої оборонної сфери.

Це був тривалий шлях задля забезпечення прозорості і відкритості цього процесу. Ми продовжуємо зміцнювати Україну, крок за кроком, разом із нашими партнерами."

Джерело: https://t.me/ministry_of_defense_ua/10683

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