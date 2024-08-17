Вашингтон фактично забороняє Великій Британії надавати Києву дозвіл на запуск ракет Storm Shadow
Вашингтон фактично забороняє Великій Британії надавати Києву дозвіл на запуск ракет Storm Shadow по території росії на тлі побоювань адміністрації Байдена щодо ескалації війни в Україні — The Times.
Британія чекає на схвалення США, перш ніж дати українцям зелене світло на використання далекобійних ракет. Однак, як повідомило джерело в британському уряді, запит надійшов у систему більше місяця тому, і чиновники все ще чекають відповіді із Вашингтона.
За словами співрозмовника, ця тема фактично "застрягла в їхній системі". Друге джерело в уряді Великої Британії підтвердило, що "дискусії щодо Storm Shadow із союзниками все ще тривають", а третє джерело в оборонному відомстві описало це як "рутинний процес у США".
Велика Британія хоче надати Україні свободу робити те, що вона вважає за потрібне, зі своєю далекобійною зброєю, однак це вимагає консенсусу з боку союзників, включаючи США, Францію і третю країну НАТО, яка не називається. Джерело The Times в уряді Сполученого Королівства підкреслило, що Лондон "не звинувачує США в затримці", додавши, що такі зміни в політиці потребують часу.
Метью Палмер, тимчасовий повірений у справах США у Великій Британії, однак дистанціювався від думки, що США мають право голосу в подібних питаннях, заявивши, що умови, за яких може бути використана британська зброя, є справою Лондона і Києва.
Серед британських військових також існує теорія, що США, можливо, чекають, щоб оцінити вплив або наслідки української операції в росії, перш ніж приймати рішення.
Члени українського комітету з питань оборони повідомив The Times, що Україна була змушена провести транскордонну операцію в Курську саме через відмову Заходу дозволити Києву використовувати крилаті ракети великої дальності по цілях у рф.
Військовий аналітик Колбі Бадвар вважає, що остаточне рішення Великої Британії та інших партнерів залежить від "консенсусу", а позиція Вашингтона все ж таки має вирішальне значення.
Джерело: https://t.me/znua_live/162447