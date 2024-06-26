Вчора Україна і ЄС розпочали переговори про вступ

Розвіюємо марні очікування, які раніше безвідповідально навіювала влада: Україна НЕ буде готова вступити до ЄС за два роки.

Переговори Литви тривали 4 роки, Польщі — 6 років, Хорватії — майже 8 років. Чорногорія веде переговори 12 років.

Швидко завершили свої переговори країни, які вже були добре готові, або ті, хто вступав давно — тоді ЄС мав менше норм, які країна мала ухвалити.

Для України реалістично вступити у ЄС наступного десятиліття.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/3764

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