Від початку повномасштабного вторгнення рф станом на 1 квітня 2024 року, за даними ДСНС, від дії вибухонебезпечних предметів вже загинуло 295 людей, серед них – 15 дітей. Кількість поранених значно більша: 662 дорослих та 78 дітей.

З огляду на прикру статистику необхідність формування культури безпеки у підростаючого покоління українців є критично важливою.

УП спільно з представництвом ЮНІСЕФ в Україні та ГО "Культурна платформа Закарпаття" розповідають (https://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/2024/minna_prosvita/), як мінна просвіта стає обов’язковою частиною життя дітей та дорослих в нашій країні та що потрібно зробити, аби культура безпеки стала частиною світогляду суспільства

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/43491

Новости портала «Весь Харьков»