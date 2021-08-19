Відновлено право користування землями оборони

Представники Міністерства оборони України та Держгеокадастру взяли участь у робочій зустрічі з Міністром аграрної політики та продовольства України з метою відновлення законного права постійного користування землями оборони. За результатами зустрічі були прийняті важливі рішення щодо поновлення прав Міноборони на земельні ділянки, які внаслідок різного роду схем та оборудок потрапили в приватні руки. Результати такої співпраці відображені у високих показниках відновлення прав Міноборони на державні землі.

При цьому, на трьохсторонній зустрічі було підтримано пропозицію щодо використання в процесі повернення земель оборони механізму оскарження протиправних дій державних реєстраторів до Антирейдерської комісії Мін’юсту.

У цьому напрямку Міноборони також вже має перші позитивні результати.

Так, з метою відновлення права користування землями оборонного відомства без судової тяжби, Міноборони подало скарги щодо трьох протиправно захоплених земельних ділянок на території діючої військової частини протиповітряної оборони на Київщині та військового містечка на Одещині.

За результатами розгляду скарг, Антирейдерською комісією проведено ретельну перевірку правомірності рішень державних реєстраторів.

Як наслідок, Мін’юстом було скасовано рішення про державну реєстрацію щодо трьох земельних ділянок за приватними особами на території земель оборони як у с. Віта-Поштова Київської області так і с. Куяльник Одеської області.

При цьому, застосований оборонним відомством механізм оскарження неправомірних дій реєстратора, поставив остаточну крапку у порушенні прав Міноборони.

Таким чином, плідна співпраця між центральними органами виконавчої влади продовжуються, що дає більше позитивних результатів у відновленні права постійного користування землями оборони та невідворотності покарання осіб, які посягнули на обороноздатність держави.

Источник: mil.gov.ua

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