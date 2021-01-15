Власти Китая решили заполучить компании Alibabа и Ant Group Джека Ма

Компартия Китая решила национализировать компании Alibabа и Ant Group Джека Ма. Главный богач страны уже два месяца не появлялся на публике, пишет International Bussines Times.

Власти считают, что «антимонопольная работа» должна быть усилена, поэтому решили заполучить предприятия. Следственные органы открыли офис в штаб-квартире Alibaba еще в ноябре. Помимо гиганта электронной коммерции, их интересуют Tencent (владеет мессенджером WeChat) и Meituan (занимается электронной коммерцией).

Джек Ма перестал появляться на публике после того, как во время своего выступления в Шанхае подверг критике китайские госбанки и экономические регуляторы, сравнив их с ломбардами. В января миллиардер вышел из состава жюри собственного шоу Africa’s Business Heroes. В настоящее время он может скрываться в штаб-квартире онлайн-ретейлера в Ханчжоу.

В ноябре власти потребовали от миллиардера приостановить процедуру IPO (выхода на биржу) Ant Group — финансового подразделения головной структуры Alibaba Group. На фоне конфликта состояние Джека Ма за два месяца сократилось на 12 миллиардов долларов.

Источник: kurs.com.ua

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