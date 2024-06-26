Военная форма только для военных

Парламент готовит закон, согласно которому людей, использующих форму не по назначению будет восстанавливать и задерживать военная полиция.

Сейчас за такое правонарушение предусмотрен штраф от 2550 грн до 3400 грн с конфискацией соответствующей одежды.

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Насчёт фейковых сотрудников ТЦК…

Эта проблема и вправду имеет место быть. И это касается не просто отдельно взятой темы с сотрудниками ТЦК, а в целом проблематики ношения камуфляжа гражданскими лицами, которая - не имеет решения с 2014 года.

Как сейчас помню, как в 2016 году писал о законодательной инициативе в Латвии, где Министерство обороны разработало поправки в закон, согласно которым военную форму, а так же её составные части и знаки отличий армии и самообороны Земессардзе не имеют права носить те, кто не состоит в рядах первых и вторых.

В Украине в 2014 году сложилась ситуация, что значительную часть экипировки солдатам изначально, сейчас частично, но закупали волонтёры. И, что в 2014-м, что в 2024-м, пиксель можно свободно купить на любом рынке. А потому, с 2014, когда на автостоянке охранник ходил в "варане", или в него одевалицелое охранное агентство аля гопконтора нашего района, ничего не изменилось и по состоянию на 2024-й. Особенно 2024-й, когда переодетыми в камо могут быть не просто местные братки-борцухи, скучающие по 1990-м, но и диверсионные группы.

На мой взгляд, ужесточение ношения военной формы и камуфляжа с ней схожей, не военными, в военное время, должно быть предельно ужесточено!

И отдельно, если к вам подходят люди в якобы военной форме и просят предъявить документы, запомните несколько важных вещей, чтобы не стать жертвами развода:

- Документы могут требовать к проверке только полицейские, сопровождающие сотрудников ТЦК;

-Сотрудники ТЦК это кадровые военные с соответствующим званием. Звание и ранг отражены на погоне, размещающемся на груди уставного одностроя. Для особо внимательных, погон может размещать и род войск, к которым относится военослужащий;

-Вы имеете право попросить сотрудника ТЦК представиться и предъявить документ, подтверждающий его личность и звание. Сотрудник ТЦК может забыть налепить погон, все мы люди, но удостоверение он не забудет, перед выходом на работу;

Если к вам подходит бородатый спортсмен, в каком ни будь axiles или DOUBLE TWILL с “голыми” липучками и, что-то там требует, можете смело сомневаться в его принадлежности к военным, особенно, если он откажется показать удостоверение.

И ещё раз, в завершении. Урегулирование ношения камуфляжа гражданскими, должно проходить на жесточайшем законодательном уровне. Для всех гражданских, от, банального айтишника и заканчивая охранными конторами.

С 2014 года, я как гражданское лицо ни разу не надевал камуфляж, где бы я ни был, где бы, не находился. Не будучи кадровым военным, не смотря на постоянное окружение и общение с военными, я считаю непозволительным и неуважительным носить форму, согласно которой ты обязан, но не выполняешь соответствующие функциональные обязанности.

Джерело: https://t.me/vekha/90107, https://t.me/zloyodessit/22030

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