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Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист до березня 2026 року для українських біженців
Єврокомісія запропонувала продовжити тимчасовий захист до березня 2026 року для людей, які рятуються від російської агресії проти України. Умови надання захисту не змінились — пресслужба Єврокомісії.
"Наш тимчасовий захист дозволяє людям, які рятуються від війни, зареєструватися в будь-якій країні ЄС.
Наразі майже 4,2 мільйона вимушених переселенців з України вже користуються тимчасовим захистом в ЄС, серед яких третина — діти", — заявили у Єврокомісії.
Джерело: https://t.me/znua_live/152422