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Євросоюз підготувався до припинення поставок російського газу через Україну, — єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон
За словами Сімсон, імпорт російського газу в Європу знизився з 45% у 2021 році до 15% у 2023 році.
"ЄС готовий жити без російського природного газу, транзит якого здійснювався через Україну", — додала вона.
Єврокомісар також вважає допустимим використання української газотранспортної інфраструктури компаніями з ЄС після припинення дії контракту з рф наприкінці цього року.
Джерело: https://t.me/znua_live/166444