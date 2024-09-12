Євросоюз підготувався до припинення поставок російського газу через Україну, — єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон

За словами Сімсон, імпорт російського газу в Європу знизився з 45% у 2021 році до 15% у 2023 році.

"ЄС готовий жити без російського природного газу, транзит якого здійснювався через Україну", — додала вона.

Єврокомісар також вважає допустимим використання української газотранспортної інфраструктури компаніями з ЄС після припинення дії контракту з рф наприкінці цього року.

Джерело: https://t.me/znua_live/166444

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