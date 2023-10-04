У казні Пентагону досі залишається близько $5,2 млрд на військову допомогу Україні

Про це пише (https://www.wsj.com/world/ukraine-plays-down-u-s-funding-snag-4846cfff) The Wall Street Journal.

Ці кошти можна витратити навіть після того, як Конгрес відмовився включати додаткові гроші на допомогу у тимчасовий бюджет США. Однак наразі невідомо, чи збираються їх зараз використовувати, адже знайшлися вони після виправлення "бухгалтерської помилки".

Опитані журналістами чиновники вважають, що $5,2 млрд може вистачити на декілька місяців.

Паралельно джерела видання повідомляють, що інший рахунок, який США використовували для довгострокових програм модернізації української армії, вже порожній.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/38075

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