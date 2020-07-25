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У Міненерго розпочали роботу з вивчення перспективності роботи державних вугільних шахт

У Міненерго розпочали роботу з вивчення перспективності роботи державних вугільних шахт

Представники Міністерства енергетики проводять виїзні наради для вивчення поточного стану та перспективності роботи державних вугільних шахт у рамках підготовки реформи вугледобувної галузі.

За дорученням в.о. Міністра енергетики Ольги Буславець новопризначений заступник Міністра енергетики Олександр Зорін з робочою поїздкою відвідав державні підприємства «Львіввугілля», «Волиньвугілля» та ПрАТ «Шахта Надія».

Під час зустрічей з керівництвом держпідприємств і шахт та представниками галузевих профспілок було розглянуто результати роботи та плани на короткострокову та середньострокову перспективу, проаналізовано програми роботи шахт.

Керівникам підприємств надано доручення щодо підготовки пропозицій стосовно майбутньої роботи шахт з огляду на поточний фінансово-економічний стан, запаси вугілля та перспективи їх розробки.

Відповідно до затвердженого плану з 28 липня заступник Міністра відвідає вугледобувні підприємства Донецького та Луганського вугільних басейнів.

Нагадаємо, у травні цього року утворено Координаційний центр з питань трансформації вугільних регіонів під головуванням Прем’єр-міністра України. Мета діяльності Координаційного Центру – розробка Національної програми з трансформації вугільних регіонів.

Зараз у Міненерго розробляють Концепцію розвитку вугільної галузі та трансформації вугільних регіонів України та план заходів до неї.

У рамках розробки Концепції та Національної програми трансформації вугільних регіонів:

- допрацьовується методологія та критерії оцінки ефективності вугільних підприємств (процес закриття має бути поетапним, визначається пріоритетність областей та міст, які потребуватимуть програмної підтримки у першу чергу);

- проаналізовано соціально-економічну ситуацію в областях, що підпадають під трансформацію і зараз розробляються підходи щодо диверсифікації місцевих економік і створення нових робочих місць;

- проводиться оцінка та сегментація трудових ресурсів;

- паралельно на рівні громад розроблені ініціативи, концепції та предТЕО пілотних проектів щодо зменшення залежності громад від вугілля.

Источник: kmu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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