У появі мільйонів українських біженців і ВПО винна тільки російська агресія

Центр стратегічних комунікацій пояснює

20 червня – Всесвітній день біженців, встановлений ООН для привернення уваги до прав, потреб та інтересів людей, змушених залишити свої домівки, щоб уникнути збройних конфліктів чи переслідувань.

● Нині у світі налічується приблизно 6,3 млн шукачів прихистку від війни з України. Ще 3,6 млн – внутрішньо переміщені особи (ВПО). Україна – серед світових лідерів за кількістю осіб, які вимушено залишили місця свого постійного проживання.

● Єдина причина, яка змушує українців ставати ВПО чи виїжджати за кордон – російська агресія. росіяни планомірно знищують міста і села прифронтової зони, тероризують ракетами інші населені пункти України, роблять життя тих, хто залишився в окупації, нестерпним.

● Втеча і масове переміщення українців супроводжується безліччю індивідуальних трагедій, а всі вони разом завдають значних демографічних та економічних шкод Україні.

● Вдячні іноземним країнам, які прихистили українців, надали їм допомогу, подбали про психологічну реабілітацію та соціальну адаптацію у нових умовах.

● Водночас, незважаючи на небезпеки, повʼязані з продовженням російської збройної агресії, наші громадяни повертаються в Україну. Ми навчилися жити і працювати в умовах війни. Не за кордоном, а саме тут, на Батьківщині, її громадяни найбільш потрібні.

Джерело: https://t.me/spravdi/39510

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