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Угорщина блокує схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до ЄС
Угорщина на зустрічі послів ЄС 29 травня блокує схвалення проєкту переговорної рамки про вступ України до Євросоюзу через питання прав нацменшин, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Джозвяк.
У ЄС прагнуть розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою до кінця червня, але для цього необхідна одностайність.
Червень є ключовим місяцем, оскільки у липні починається піврічне головування у Раді ЄС Угорщини, яка потенційно зможе скористатись повноваженням головуючої для гальмування рішень щодо України
Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/45763