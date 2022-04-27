Украинский центр оценивания качества образования показал, каким будет Национальный мультипредметный тест

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал демонстрационный вариант Национального мультипредметного теста, который в этом году будут сдавать украинские абитуриенты. Ознакомиться с демонстрационным вариантом теста можно по ссылке.

Как отметили в Центре, документ удобен для тех, у кого сейчас медленный интернет и кто не имеет возможности работать за компьютером 90 минут. Кроме задач, приведены также правильные ответы к ним, с помощью которых учащиеся могут сразу же проверить себя.

При выполнении заданий по математике можно воспользоваться дополнительными материалами.

В то же время отмечается, что сейчас проходить тестирование в онлайн-режиме нельзя. В ближайшее время появится возможность попрактиковаться в онлайновой версии испытания на сайте Львовского регионального центра оценивания качества образования.

Источник: http://internetua.com/

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