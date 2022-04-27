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Украинский центр оценивания качества образования показал, каким будет Национальный мультипредметный тест

Украинский центр оценивания качества образования показал, каким будет Национальный мультипредметный тест

Украинский центр оценивания качества образования опубликовал демонстрационный вариант Национального мультипредметного теста, который в этом году будут сдавать украинские абитуриенты. Ознакомиться с демонстрационным вариантом теста можно по ссылке.

Как отметили в Центре, документ удобен для тех, у кого сейчас медленный интернет и кто не имеет возможности работать за компьютером 90 минут. Кроме задач, приведены также правильные ответы к ним, с помощью которых учащиеся могут сразу же проверить себя.

При выполнении заданий по математике можно воспользоваться дополнительными материалами.

В то же время отмечается, что сейчас проходить тестирование в онлайн-режиме нельзя. В ближайшее время появится возможность попрактиковаться в онлайновой версии испытания на сайте Львовского регионального центра оценивания качества образования.

Источник: http://internetua.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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