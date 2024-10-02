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Україні не потрібен дозвіл США, щоб бити по цілях вглиб росії

Україні не потрібен дозвіл США, щоб бити по цілях вглиб росії

Для цього в неї власна зброя, заявили у Державному департаменті США.

"Україні не потрібен наш дозвіл, щоб завдати удару у відповідь по російських об'єктах. Вони є суверенною країною і можуть використовувати зброю, яку вони створюють самостійно, а її дуже багато, якщо ви подивитеся на програми, які вони запровадили протягом останнього року. А також, якщо ви поглянете на зброю, яку ми їм надаємо, ми чітко дали зрозуміти, що вони можуть використовувати її для ударів у відповідь по російських цілях через кордон, з яких проводяться атаки", - заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер на брифінгу в понеділок, 30 вересня.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/27356

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