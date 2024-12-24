Україна хоче повернути ядерну зброю - опитування

Якщо у 1994 році, коли Україна підписувала Будапештський меморандум про відмову від ядерної зброї, без’ядерний статус держави підтримували половина українців, то зараз 73% громадян із прихильністю ставляться до ідеї відновлення ядерної зброї в Україні (https://zn.ua/ukr/UKRAINE/tri-chverti-ukrajintsiv-khotili-b-vidnovlennja-jadernoji-zbroji-v-ukrajini-kmis.html) — дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Соціологи нагадують, що у 1994 році 50% українців воліли, аби Україна стала без’ядерною державою, а володіння ядерною зброєю підтримували 30%. Ще 20% не мали визначеної думки на цю тему. При цьому ставлення до ядерної зброї не дуже відрізнялося залежно від регіону проживання, приблизно всюди по країні орієнтовно 25-35% хотіли збереження ядерної зброї проти 45-55%, які виступали за без’ядерний статус.

Під час цього року під час дослідження соціологи ставили респондентам одне із трьох можливих запитань:

● про ставлення до відновлення Україною ядерної зброї, без додаткової позитивної чи негативної інформації;

● ставлення до відновлення ядерної зброї за умови втрати підтримки і впровадження санкцій від заходу;

● попередній сценарій (тобто із втратою підтримки заходу), але з умовою, що Україна має достатньо ресурсів протриматися, поки ядерна зброю не буде розроблена.

Станом на кінець 2024 року 73% українців у цілому прихильно ставляться до ідеї відновлення ядерної зброї, не підтримують цієї думки 20%, і ще 7% мають невизначені погляди.

Водночас, якщо через відновлення Україною ядерного арсеналу державі доведеться втратити підтримку Захочу, або й навіть зіткнутись із санкціями, то прихильниками відновлення ядерної зброї залишаться 46%, а частка тих, хто не підтримає таку ініціативу, зросте до 44%.

Однак якщо Україна зіткнеться із опором Заходу, але матиме достатньо ресурсів протриматися до моменту отримання ядерної зброї, то 58% готові були би піти на втрату підтримки партнерів задля відновлення ядерного арсеналу. Не підтримали би рішення отримати ядерну зброю за такого сценарію — 33%.

Соціологи вказують, що у розрізі країни на півдні та сході до ідеї відновлення ядерної зброї ставляться скептично, але навіть при цьому чисельність прихильників коливається від 61% на сході до 77% на заході.

Опитування проведено Київським міжнародним інститутом соціології впродовж 2-17 грудня 2024 року методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України, підконтрольних уряду України, серед 2000 респондентів. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України та громадяни, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 2,9% для показників, близьких до 50%, 2,5% для показників, близьких до 25%, 1,7% — для показників, близьких до 10%, 1,3% — для показників, близьких до 5%.

Джерело: https://t.me/znua_live/182539?single

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