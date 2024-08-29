Україна прагне осучаснити атомний парк

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Акціонерне товариство «НАЕК «Енергоатом» готується до відновлення Чигиринської АЕС в Черкаській області.

▶️ Атомна енергетика є основою електрогенерації України, тому розбудова атомної галузі шляхом побудови нових АЕС є безальтернативним курсом України до енергетичної незалежності. Цей курс закріплений в Енергетичній стратегії України до 2050 року.

▶️ «Енергоатом», позбувшись російської монополії у сфері ядерної енергетики, спільно і з американськими партнерами прагне осучаснити та поповнити атомний парк України новими реакторами АР1000 покоління «ІІІ+», зокрема з огляду на руйнування ТЕС і ГЕС в наслідок російських ракетних обстрілів.

▶️ Українські енергетики активно працюють над пошуком нових майданчиків для будівництва нових потужностей АЕС.

▶️ Чигиринська АЕС – недобудований проєкт 1980-х років, який може слугувати стартовим майданчиком для зведення чотирьох нових енергоблоків за американською технологією АР1000: безпечних, екологічних, із здатністю маневрувати.

▶️ Чигиринська міська рада вже надала дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в користування АТ «НАЕК «Енергоатом».

Джерело: https://t.me/spravdi/41165

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