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Україна розробляє власний модуль планування авіабомб
Його перше випробування має бути проведене за кілька тижнів, — начальник авіації командування ПС України Сергій Голубоцов
Також він зазначив, що на штурмовики Су-25 вдалося інтегрувати французькі авіабомби AASM-250 «Hammer»
Окремо Голубцов зазначив, що наразі Україна розмістила велике замовлення на американські комплекти високоточного озброєння для авіації.
Також в ПС України готуються до випробування вітчизняного аналога JDAM-ER.
Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/19559