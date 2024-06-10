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Україна розробляє власний модуль планування авіабомб

Україна розробляє власний модуль планування авіабомб

Його перше випробування має бути проведене за кілька тижнів, — начальник авіації командування ПС України Сергій Голубоцов

Також він зазначив, що на штурмовики Су-25 вдалося інтегрувати французькі авіабомби AASM-250 «Hammer»

Окремо Голубцов зазначив, що наразі Україна розмістила велике замовлення на американські комплекти високоточного озброєння для авіації.

Також в ПС України готуються до випробування вітчизняного аналога JDAM-ER.

Джерело: https://t.me/Ol_Sharp/19559

Новости портала «Весь Харьков»

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