Україна та Латвія будуть разом розвивати інновації та винахідництво

Вчора, 21 червня, Перший віце-прем‘єр-міністр України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів підписав Меморандум про співробітництво з міністерством юстиції Латвійської Республіки, який сприятиме налагодженню співпраці та обміну досвідом щодо реформи у сфері інтелектуальної власності.

“Підтримка інноваційного і технологічного розвитку - запорука економічного зростання, тож 3 роки Мінекономрозвитку активно працює над реформами у цій сфері. Цими днями ми розпочали якісно новий процес - створення Стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності, щоб забезпечити комплексний підхід та координацію. У цьому нам допомагають експерти Всесвітньої організації інтелектуальної власності, тож досвід латвійських колег стане дуже корисним у цьому напрямку,”- підкреслив Степан Кубів.

Перший віце-прем‘єр-міністр України додав, що Україна і Латвія можуть суттєво посилити науково-технічне співробітництво у сфері інтелектуальної власності як на двосторонньому рівні, так і у рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності.

“України – це Європа, тож ми ініціювали перед Всесвітньою організацією інтелектуальної власності процес переведення України до регіональної групи Центральної Європи та Балтії з групи, де перебувають країни Азії”, - наголосив Степан Кубів.

Перший віце-прем'єр-міністр України підкреслив, що більш тісна співпраця між Україною та Латвією має зосередитися на продовженні вже розпочатих реформ.

“Пропоную розробити план заходів щодо реалізації двостороннього співробітництва в рамках цього Меморандуму на наступні два роки, а також налагодити двосторонній обмін патентною документацією. Цим створимо кращі умови для комерціалізації винаходів наших новаторів та винахідників та відповідно продовжимо розвиток цифрової економіки наших країн”, - зазначив Степан Кубів.

Источник: me.gov.ua

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