Україна уклала безпекову угоду з Люксембургом

Угода складається з двадцяти розділів. Серед іншого, Люксембург пообіцяв надавати військову допомогу та підтримку Україні протягом десяти років дії угоди "з такою ж динамікою", як з 2022-го (на момент підписання угоди країна виділила 80 мільйонів євро з початку року).

Домовленість також закріплює провідну роль Люксембургу в коаліції з розбудови ІТ-спроможностей України та його зобов’язання підтримувати Київ у сферах супутникових техологій, розвідки та спостереження

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/47675

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