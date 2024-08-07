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Україна закликає світ не допустити розгортання війни між Іраном та Ізраїлем

Україна закликає світ не допустити розгортання війни між Іраном та Ізраїлем

Іран погрожує атакувати Ізраїль у помсту за ліквідацію в Тегерані одного з ватажків ХАМАС Ісмаїла Ханії.

▪ Іран та Ізраїль не мають спільного кордону. Тому місцем збройного зіткнення може стати територія Лівану. МЗС України спільно з ГУР провели операцію з евакуації з Лівану українських громадян.

▪ Україна, як країна, що роками потерпає від військової агресії рф, закликає світ до колективних зусиль задля відвернення загрози розгортання нового масштабного вогнища війни.

▪ Візит секретаря Ради безпеки рф шойгу до Тегерану, а також переміщення з росії в Іран ракетних комплексів «Іскандер» та РЕБ «Мурманськ-БН» не залишає сумнівів, що москва на боці країн «осі зла».

▪ Військова співпраця кремля з Тегераном становить загрозу не лише для близькосхідного регіону, але й країн Східної Європи.

Джерело: https://t.me/spravdi/40637

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