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Українці зібрали ще 10 мільйонів на ударні Маґури для ГУР МО України

Українці зібрали ще 10 мільйонів на ударні Маґури для ГУР МО України

Великий благодійний проект “MAGUR’и для ГУРу”, організований командою телемарафону «Єдині новини» спільно з Фондом Діани Подолянчук, завершився: небхідні 10 мільйонів гривень на ударні морські безпілотники українського виробництва ― зібрані!

Багатофункціональна безекіпажна надводна платформа MAGURA V5 — новітня українська розробка, призначена для здійснення розвідки, виконання пошуково-рятувальних завдань та ударів по морських і прибережних цілях.

Завдяки Маґурам воїни ГУР МО України вже успішно уразили 18 суден держави-агресора росії, 9 з них ― знищено.

Дякуємо кожному глядачеві телемарафону та представникам бізнесу, хто зробив свій внесок на посилення Воєнної розвідки України,!

Висловлюємо вдячність українським медійникам за важливу ініціативу.

Збір на ударні морські дрони MAGURA V5 проводили зусиллями Starlight Media, 1+1 Media, ТК Рада, Ми-Україна, Inter Media Group, ДП Мультимедійна платформа іномовлення України, 24 каналу та Благодійного фонду 24, РБК-Україна, Українського радіо, TAVR Media та радіо Промінь.

Чорне море ще всміхнеться!

Разом ― сила!

Слава Україні!

Джерело: https://t.me/DIUkraine/4237

Новости портала «Весь Харьков»

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