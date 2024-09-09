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Українських дітей в Польщі цькують у школах? - DW

Українських дітей в Польщі цькують у школах? - DW

З вересня діти українських біженців у Польщі мають ходити до польських шкіл аби батьки надалі могли отримувати допомогу.

За різними оцінками в польську освітню систему мусять інтегруватися від 20 до 80 тисяч українських дітей на додаток до майже 300 тисяч, які вже вчаться у Польщі.

Втім, не всім ця інтеграція дається легко, зокрема через булінг і мовний бар'єр. З якими ще проблемами стикаються українські діти в Польщі - дивіться у відео. (https://www.youtube.com/watch?v=D_nZOHhdGow)

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/26672

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