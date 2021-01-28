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Уряд надаватиме підтримку трудовим мігрантам на започаткування або розвиток власної справи, - Ігор Петрашко

Уряд надаватиме підтримку трудовим мігрантам на започаткування або розвиток власної справи, - Ігор Петрашко

27 січня 2020 на черговому засідання Уряд схвалив проєкт закону щодо запровадження системи стимулюючих заходів для громадян, які працювали за кордоном та повернулися в Україну, спрямованих на підтримку їх підприємницької діяльності.

“Така підтримка від держави спрямована на те, щоб люди залишались в Україні та мали можливість відкривати або розвивати свій бізнес. Це інвестиції у свою громаду, у свою економіку, у свою країну”, - прокоментував Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Право на отримання допомоги матиме громадянин України, який провадив оплачувану діяльність за кордоном більше 1 року.

Очікується, що розмір такої допомоги складатиме до 150 тис. грн. Одна з важливих умов підтримки - розмір державної допомоги має бути пропорційним розміру інвестицій від заявника. Тобто, учасник підтримки має інвестувати і власні кошти, зароблені за кордоном.

Законопроєктом також передбачається, що фінансування програми для економічної реінтеграції трудових мігрантів залежить від їх страхового стажу. Так, громадянам України, які мають страховий стаж понад 10 років зможуть отримати одноразову допомогу на безповоротній основі за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Водночас громадяни, які мають менший страховий стаж, зможуть отримати допомогу у формі безвідсоткової державної позики та мають повернути кошти протягом наступних 5 років.

Крім того, учасники програми зможуть отримати безоплатні консультації з питань організації підприємницької діяльності та пройти профільний навчальний курс по створенню бізнес-плану.

Механізм та умови надання підтримки буде затверджено Урядом.

Источник: me.gov.ua

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