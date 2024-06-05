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Уряд спростив імпорт товарів для виготовлення спецтранспорту

Уряд спростив імпорт товарів для виготовлення спецтранспорту

Уряд дозволив ввезення у митному режимі переробки на митній території України деяких видів товарів для подальшого виготовлення спецтранспорту на українських підприємствах.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Зокрема, йдеться про виготовлення транспортних засобів спеціального призначення для використання на території України підрозділами Національної поліції, медиками, ДСНС, правоохоронними органами та військовими формуваннями.

Також передбачається подальший експорт такого спецтранспорту до країн ЄС. Рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів 4 червня.

Уряд виключив із Переліків транспортні засоби товарних позицій 8703, 8704 згідно із УКТ ЗЕД та кузови для моторних транспортних засобів, що класифікуються за кодом 8707 10 90 90 згідно із УКТ ЗЕД.

"Крім того, рішення уряду сприятиме збільшенню обсягів виробництва транспортних засобів на існуючих потужностях вітчизняних підприємств, збереженню існуючих та створенню нових робочих місць", - йдеться повідомленні.

Джерело: epravda.com.ua

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