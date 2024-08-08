Заяви Малі та Нігеру нічим не обґрунтовані

Слідом за Малі керівництво Ніґеру оголосило про розірвання дипломатичних відносин з Україною і анонсувало звернення до «Ради Безпеки ООН про обговорення «агресії» України».

▶️ Україна ніколи не вчиняла недружніх дій щодо Ніґеру, тому такі рішення і заяви уряду країни нічим не обґрунтовані. Та, аналогічно як і заяви Малі, ґрунтуються на неофіційних даних і недоведених фактах.

▶️ Рішення Бамако і Ніамая ухвалено під тиском кремля, адже після державних переворотів до влади у цих країнах прийшли проросійські сили, підтримувані пвк «вагнер».

▶️ Київ залишає за собою право вживати усіх необхідних заходів політико-дипломатичного реагування на такі недружні кроки щодо України.

▶️ Застерігаємо народи Малі та Ніґеру, що залежність від москви ще не принесла безпеки і процвітання жодній країні світу.

▶️ Україна готова обговорювати проблематику агресії і тероризму у Раді Безпеки ООН, адже вже понад 10 років протистоїть російському агресору і терористу, який окрім іншого регулярно вербує іноземних найманців для участі в бойових діях проти України.

Джерело: https://t.me/spravdi/40651

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