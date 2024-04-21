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Закон про конфіскації російських активів, прийнятий Палатою представників

Закон про конфіскації російських активів, прийнятий Палатою представників

Трохи розвину тему конфіскації російських активів, яка випливає із закону, прийнятого Палатою представників (Сенат схвалить наступного тижня).

Закон про заморожування російських активів — REPO (Rebuilding Economic Prosperity and Opportunity) забезпечить правову основу для передачі російських державних активів Києву. Ці гроші підуть на відновлення економіки України та компенсацію воєнних збитків.

Закон не матиме автоматичного характеру, але він надає виконавчій владі право ухвалити всі остаточні рішення. У разі буквального дотримання букви закону, конфісковані активи будуть переведені до Компенсаційного фонду та Фонду підтримки України. Адмініструватиме ці фонди Держдеп.

І що важливо! На випадок приходу до влади Трампа, в законі закладено застереження: активи не можуть бути розморожені, доки Росія не виведе свої війська зо всієї української території, включаючи Крим. Тому й стоїть таке виття на московських болотах.

Як на перспективу, гарний був день - краще трохи пізніше, аніж ніколи.

Джерело: https://t.me/c/1496296645/18856

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