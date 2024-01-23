Запретить на 50 лет любое транспортное сообщение с россией: предложение Кабмина

Согласно документу, предлагается запрет:

● прямого воздушного сообщения с Украиной, а также использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, для всех видов прямых и транзитных полетов воздушных судов, владельцами (эксплуатантами) которых являются юридические лица - резиденты рф;

● въезда в Украину автотранспортных средств, зарегистрированных на территории россии;

● ввоза на таможенную территорию Украины во всех таможенных режимах железнодорожного подвижного состава (вагонов всех видов, локомотивов) для лиц, связанных с государством-агрессором, а также подвижного состава, взятого на учет железными дорогами рф.

Джерело: https://t.me/c/1197363285/122963

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