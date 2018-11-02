Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:32
Просмотров: 107

"Затягивает специально": Социолог раскрыл стратегию Зеленского на выборах (видео)

Затягивает специально: Социолог раскрыл стратегию Зеленского на выборах (видео)

Команда артиста Владимира Зеленского специально затягивает его заявление об участии в выборах президента Украины, чтобы избежать критики со стороны власти.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал социолог Дмитрий Дмитрук. Оценивая тактику команды "Квартала 95", эксперт пояснил, что сейчас актер может без особых проблем критиковать своих соперников. Пока он официально не заявил о своих амбициях — его слова конкуренты воспринимают как часть шоу. 

“Если он примет участие в выборах — у него будет стратегия короткой кампании. Будет поздний старт для того, чтобы как можно меньше навлечь на себя критики и негатива. Его сегодняшняя позиция очень выгодная, ведь он вроде вне выборов и имеет возможность критиковать всех других кандидатов. Не делая официального заявления, он не получает негатива в свой адрес. Ни один штаб кандидата не будет работать против него до момента, пока он официально не объявит об участии”, — рассказал Дмитрук.

Социолог отметил, что главным преимуществом Зеленского является высокая узнаваемость среди населения, отсутствие политического прошлого и роль честного президента Василя Голобородько в сериале "Слуга народа". Кроме того, к началу предвыборной кампании выходит третий сезон сериала.

Источник: http://u-news.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Вмешательство России в американские выборы: Трамп ответит на вопросы следователей
31.10.2018 08:53    109
Зеленский пошутил о своем участии в президентских выборах
29.10.2018 11:14    335
Бізнес з Росією та офшори: чеські ЗМІ розповіли про діяльність чоловіка Тимошенко
27.10.2018 10:58    303
Новость об участии Тимошенко в саммите Римского клуба является "фейковым пиаром" - член клуба
20.10.2018 10:26    212
Тимошенко хочет ликвидировать прибыльный "Нафтогаз", который при ее премьерстве приносил только убытки-Арьев
19.10.2018 08:32    140
Политические партии Латвии отказались создавать коалицию с пророссийским победителем парламентских выборов
08.10.2018 06:44    188
Российский фактор вмешательства в выборы в Украине
07.10.2018 06:31    371
Зеленский обогнал Порошенко в рейтинге кандидатов в президенты - опрос
26.09.2018 00:25    767
Уже не смешно: сможет ли Зеленский стать президентом Украины, если решит участвовать в выборах?
21.09.2018 00:53    949
В Украине вступил в силу закон об увеличении количества членов ЦИК
20.09.2018 12:09    124
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 