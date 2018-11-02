"Затягивает специально": Социолог раскрыл стратегию Зеленского на выборах (видео)

Команда артиста Владимира Зеленского специально затягивает его заявление об участии в выборах президента Украины, чтобы избежать критики со стороны власти.



Такое мнение OBOZREVATEL высказал социолог Дмитрий Дмитрук. Оценивая тактику команды "Квартала 95", эксперт пояснил, что сейчас актер может без особых проблем критиковать своих соперников. Пока он официально не заявил о своих амбициях — его слова конкуренты воспринимают как часть шоу.



“Если он примет участие в выборах — у него будет стратегия короткой кампании. Будет поздний старт для того, чтобы как можно меньше навлечь на себя критики и негатива. Его сегодняшняя позиция очень выгодная, ведь он вроде вне выборов и имеет возможность критиковать всех других кандидатов. Не делая официального заявления, он не получает негатива в свой адрес. Ни один штаб кандидата не будет работать против него до момента, пока он официально не объявит об участии”, — рассказал Дмитрук.



Социолог отметил, что главным преимуществом Зеленского является высокая узнаваемость среди населения, отсутствие политического прошлого и роль честного президента Василя Голобородько в сериале "Слуга народа". Кроме того, к началу предвыборной кампании выходит третий сезон сериала.

Источник: http://u-news.com.ua

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