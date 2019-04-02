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Зеленский к дебатам готов, но может не прийти из-за гастролей

Зеленский к дебатам готов, но может не прийти из-за гастролей

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский готов к дебатам с Петром Порошенко, однако придет на них, в случае если позволит его график как художественного руководителя студии "Квартал 95".

Об этом сообщил политолог и спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков Интернет-изданию "Обозреватель".

Разумков напомнил, что на предыдущие дебаты перед первым туром выборов Зеленский не пришел по причине запланированных ранее выступлений.

"Владимир заявлял, что он готов к этим дебатам. Единственное, я не совсем понимаю по графикам, это вопрос к пресс-службе", - заявил спикер штаба.

В комментарии #Буквам Дмитрий Разумков подтвердил, что Зеленский готов к дебатам.

Стоит отметить, что согласно афише "Квартала 95", запланированных гастролей на апрель месяц нет.

Источник: bykvu.com

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