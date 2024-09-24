Зеленський під час візиту до США представить свій "план перемоги"

Журналісти The Times дізналися, що він містить чотири ключові пункти:

● гарантії безпеки для України від західних країн, подібні до 5 статті статуту НАТО;

● продовження наступу України в Курській області, щоб забезпечити територіальний козир у переговорах;

● запит на "конкретне" сучасне озброєння;

● міжнародна фінансова допомога для зруйнованої війною економіки України.

Окрім Байдена, український президент планує показати свої ідеї Камалі Гарріс і Дональду Трампу, щоб донести важливість продовження підтримки України у війні проти росії

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/50809

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