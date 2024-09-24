Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:56
Просмотров: 57

Зеленський під час візиту до США представить свій "план перемоги"

Зеленський під час візиту до США представить свій план перемоги

Журналісти The Times дізналися, що він містить чотири ключові пункти:

● гарантії безпеки для України від західних країн, подібні до 5 статті статуту НАТО;

● продовження наступу України в Курській області, щоб забезпечити територіальний козир у переговорах;

● запит на "конкретне" сучасне озброєння;

● міжнародна фінансова допомога для зруйнованої війною економіки України.

Окрім Байдена, український президент планує показати свої ідеї Камалі Гарріс і Дональду Трампу, щоб донести важливість продовження підтримки України у війні проти росії

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/50809

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

ДБР завершило розслідування щодо одного з київських прокурорів, який привласнив мільйони гривень
Сегодня 10:43    12
Посмертне донорство в Україні: хто може пожертвувати органи та за яких умов
Сегодня 10:30    40
500 шахедів та більше 50 ракет виробляє росія на місяць
Сегодня 10:21    41
СБУ знешкодила оперативно-бойову групу російського гру, яка готувала силове захоплення влади в Одесі
Сегодня 10:08    50
Кількість похованих російських військових у Криму продовжує зростати
Сегодня 09:44    90
З моряків "Адмірала Кузі" зробили гарматне м'ясо
Сегодня 09:32    84
Заставу нардепа Андрія Одарченка сумою 15 млн грн стягнули в бюджет
Сегодня 09:20    92
По сети гуляет видео уничтоженного российского танка Т-90М "Прорыв" в районе Покровска
Сегодня 09:08    100
Чому старшокласникам в Україні додали ще один рік школи? Відповів Лісовий
Сегодня 08:46    127
Розвідники показали, як знищили російську ППО С-400
Сегодня 08:35    122
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 