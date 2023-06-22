Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:42
Просмотров: 132

Зустріч в Копенгагені США, Індії, Бразилії та ПАР

Помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван та заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд на цих вихідних зустрінуться з представниками Глобального Півдня, аби обговорити позицію останніх щодо російської агресії в Україні — Financial Times.

Зустріч в Копенгагені США, Індії, Бразилії та ПАР

Зустріч в Копенгагені США, Індії, Бразилії та ПАР

Повідомляється, що зустріч буде неформальною і відбудеться у Копенгагені. Її метою є спроба розширення української коаліції серед країн, які або підтримують дружні зв'язки з рф, або намагаються займати нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну.

Джерела видання стверджують, що на зустрічі точно будуть присутні представники Індії, Бразилії та Південної Африки. Також, ймовірно, Данію відвідають офіційні особи з Туреччини та Китаю. Останній може відправити на зустріч дипломатичного представника нижчого рівня для вивчення реакції інших країн.

У матеріалі FT вказується, що ініціатива Вашингтона викликана високою ймовірністю затяжної війни в Україні і ризиків через співпрацю країн Глобального Півдня з росією.

Одне з джерел видання зазначає, що зустріч в Копенгагені не має на меті досягнення якихось конкретних домовленостей чи результатів, а є радше попереднім вивченням перспектив на майбутнє.

Джерело: https://t.me/znua_live/99130

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мережею поширюються новини про те, що Резніков закликав не очікувати багато від контрнаступу ЗСУ. Це – ворожа маніпуляція
Сегодня 09:30    129
Байден обізвав Сі «диктатором»… Це зовсім нічого не означає
Сегодня 09:18    140
Лукашенко підтримав депортацію українських дітей. Що далі?
Сегодня 09:07    140
Цаплієнко: грузини, нажаль, воюють не тільки за нас
Сегодня 08:56    171
Харківщина. 22 червня
Сегодня 08:53    98
Болгарія підготує новий пакет військової допомоги для України
Сегодня 08:45    120
Афганістан і космічні справи: лукашенко своїми заявами добиває «авторитет» ОДКБ
Сегодня 08:33    126
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.23 орієнтовно
Сегодня 08:24    126
«Мертва» Попасна: як пропаганда знімає ниці сюжети і всюди пхає паспорт рф
Сегодня 08:22    118
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 22 червня 2023 року
Сегодня 08:20    124
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 