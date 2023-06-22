Зустріч в Копенгагені США, Індії, Бразилії та ПАР

Помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван та заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд на цих вихідних зустрінуться з представниками Глобального Півдня, аби обговорити позицію останніх щодо російської агресії в Україні — Financial Times.

Повідомляється, що зустріч буде неформальною і відбудеться у Копенгагені. Її метою є спроба розширення української коаліції серед країн, які або підтримують дружні зв'язки з рф, або намагаються займати нейтральну позицію щодо російського вторгнення в Україну.

Джерела видання стверджують, що на зустрічі точно будуть присутні представники Індії, Бразилії та Південної Африки. Також, ймовірно, Данію відвідають офіційні особи з Туреччини та Китаю. Останній може відправити на зустріч дипломатичного представника нижчого рівня для вивчення реакції інших країн.

У матеріалі FT вказується, що ініціатива Вашингтона викликана високою ймовірністю затяжної війни в Україні і ризиків через співпрацю країн Глобального Півдня з росією.

Одне з джерел видання зазначає, що зустріч в Копенгагені не має на меті досягнення якихось конкретних домовленостей чи результатів, а є радше попереднім вивченням перспектив на майбутнє.

Джерело: https://t.me/znua_live/99130

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