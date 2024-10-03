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Американська компанія AeroVironment локалізує виробництво дронів Switchblade 600 в Україні, — віцепрезидент компанії Брет Хаш
Угоду було підписано з однією з українських компаній, з міркувань безпеки її не називають. Хаш зазначив, що співпраця буде поетапною: спочатку безпілотники збиратимуть і обслуговуватимуть, а потім — вироблятимуть.
Зараз договір має затвердити американський уряд, на це може знадобитися близько дев'яти місяців.
Джерело: https://t.me/znua_live/169806