Беспилотник Bayraktar Kizilelma представлен официально

Накануне технический директор Baykar Technology С. Байрактар разместил в своем Twitter-аккаунте первые фотоснимки ударного дрона Bayraktar Kizilelma. В публикации топ-менеджера турецкой компании отмечается, что на фото за его спиной стоит БПЛА после покраски.

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В буквальном переводе с турецкого языка Kizilelma означает «красное яблоко». В отличие от своего предшественника Bayraktar TB2 новый дрон может взлетать с коротких взлетных полос. В частности, его можно будет запускать с палубы легких авианосцев.

Ранее технический директор турецкой компании заявил о том, что будущее современной авиации за дронами вроде Kizilelma. Новый беспилотник способен «агрессивно маневрировать» в воздухе. По данным местного издания Anadolu, в нем нашли применение ИИ-технологии.

В начале февраля руководитель украинского оборонного ведомства А. Резников анонсировал заключение рамочного соглашения с Baykar Technology о строительстве в Украине предприятия по производству ударных дронов Bayraktar.

Источник: prostomob.com

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