Ціни на нафту зросли на тлі перебоїв постачання з Казахстану та Лівії

Ціни на нафту зросли у понеділок на тлі перебоїв із поставками у Казахстані та Лівії та побоювань, пов'язаних зі швидким глобальним зростанням заражень штамом Omicron.

Про це повідомляє Reuters.

О 04:06 ранку за Гринвічем нафта марки Brent подорожчала на 16 центів (0,2%) - до 81,91 дол за барель.

Водночас нафта WTI подорожчала на 0,15 долара (0,2%) - до 79,05 дол за барель.

Станом на 09:15 за Києвом березнева нафта Brent торгувалась по 81,86 дол за барель, лютнева WTI - по 79,03 дол.

"Минулого тижня ціни на нафту зросли на 5% після того, як протести в Казахстані порушили роботоу залізничних колій та завдали збитків видобутку на головному нафтовому родовищі країни Тенгіз. А ремонт нафтопроводу в Лівії знизив видобуток до 729 000 барелів на добу з максимуму в 1,3 мільйона барелів на добу минулого року", - пише агентство.

Зазначається, що найбільше нафтове підприємство Казахстану Tengizchevroil поступово нарощує видобуток, щоб досягти нормальних показників на родовищі Тенгіз після того, як в останні дні протести обмежили видобуток там, повідомив у неділю оператор Chevron.

Водночас видобуток у Лівії, який скоротився минулого тижня через закриття ключового нафтопроводу на сході країни, відновлюється. Після завершення робіт на нафтопроводі виробництво зросло на 900 тис барелів на добу.

Источник: epravda.com.ua

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