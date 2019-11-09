Европейский ценник: плата за Интернет в Украине может достичь 50 евро

Попытки властей под лозунгами евроинтеграции усилить регулирование деятельности операторов и провайдеров телекоммуникаций, предоставляющих услуги фиксированного доступа к Интернету, может привести к существенному подорожанию услуг для конечных потребителей и банкротству значительной части провайдеров.

Об этом на пресс-конференции «Манипуляции под лозунгом евроинтеграции: тотальная регуляция Интернета, банкротство провайдеров и рост тарифов» в УНИАН заявили представители крупнейшей в стране отраслевой ассоциации, объединяющей операторов и провайдеров телекоммуникаций, – Интернет Ассоциации Украины, передает InternetUA.

Собрать пресс-конференцию провайдеров вынудили внесенные в парламент Комитетом ВРУ по вопросам цифровой трансформации законопроекты – «Об электронных коммуникациях» (№ 2264 от 15.10.2019) и «О развитии инфраструктуры для цифровой трансформации экономики и общества» (№ 2320 от 28.10.2019).

– Мы изучили эти законопроекты и хотелось бы сказать, что никогда не было так тревожно за Интернет в стране, как после того, как государство решило помочь в его развитии, – комментирует Председатель Правления Интернет Ассоциации Украины Анатолий Пятников. – Интернет в нашей стране развивается уже порядка 30 лет. Его развитие началось силами энтузиастов малого бизнеса. И на сегодняшний день развитие Интернета в Украине опередило многие страны мира по таким показателям как скорость доступа, по соотношению цена/качество. Но вот, годы прошли и государство решило прийти нам на помощь самым неожиданным образом и развивать Интернет...

Анатолий Пятников говорит: вопросов к двум проектам законов очень много.

– Например, в одном из законопроектов предлагается считать любого, кто предоставляет услуги полностью или частично состоящие из хранения и передачи информации в любой сети, поставщиком, попадающим под регулирование нашими чиновниками. Даже не специалисту в телеком-отрасли должно быть понятно, что таким образом под это определение попадает и Facebook, Telegram, Office 365. YouTube и вообще всё, что угодно и кто угодно, даже журналисты. И все они должны будут, в случае принятия закона, отчитываться перед регулятором, подписывать только те договора и только в той форме, которая будет установлена нашими чиновниками, и предоставлять услуги по правилам и тарифам, которые определяет регулятор, – объясняет Председатель Правления ИнАУ.

Пятников говорит: если таким поставщикам придет в голову соединить свои сети (чтобы пользователи могли быстрее обмениваться данными между собой), им нужно будет делать это не только строго по правилам и тарифам, но и «на усмотрение регулятора». Конечно же, провайдеры (и все, кто подпадает под законодательное определение поставщика электронных услуг) будут обязаны отчитываться регулятору о расторжении/заключении таких договоров, а в случае неуведомления – подвергаться проверкам и штрафам, размеры которых в обеих законопроектах выросли в разы.

– В другом законопроекте концепция «помощи в развитии» немножко другая: довольно сомнительными, на мой взгляд, процедурами, выделять средства из государственного бюджета для сетей некоторых операторов, а потом компенсировать им убытки. То есть, не только строительство сети за счет государства, но и компенсация им «убыточности» услуг (или их части) за счет государственного бюджета, – рассказывает Анатолий Пятников. – Тех самых энтузиастов и собственников малого и среднего бизнеса регулятору можно обязать не только предоставить доступ к своей кабельной сети любого маленького оператора (к кабелю, сооружениям), но и к оборудованию (что бы это не значило). Ещё могут обязать переоборудовать свою сеть: если, например, крупный оператор желает предоставлять услуги через сеть мелкого оператора, то последнего могут заставить переоборудовать свою сеть и обеспечить совместимость интерфейсов, программного обеспечения и тому подобного.

Председатель Правления ИнАУ отмечает: Президент и правительство обещали дерегуляцию, а взамен в Интернет придут репрессии.

– Суть нашего обращения в том, что мы призываем отозвать эти законопроекты и уделить какое-то время разработке нормального закона, который, если и вводит какое-то регулирование, мог бы ответить на вопрос. какую проблему это регулирование решает. Ведь те нормы, которые есть в уже внесенных законопроектах, не решают ситуацию на рынке, а только создают дополнительные проблемы операторам и провайдерам, – подытожил Анатолий Пятников.

Как отметил создатель и президент группы компаний «Адамант», вице-президент УСПП по вопросам информационных технологий Иван Петухов, оба законопроекта усиливают регуляторные функции, что в принципе противоречит европейским нормам регулирования на стабильном и практически насыщенном рынке.

– Что вводят оба законопроекта? Вводят новации для расширения регуляторного давления на телеком-операторов и провайдеров. Своими определениями, например, законопроект подводит каждого, кто не побеспокоился о хорошем и надежном пароле на Wi-Fi дома, под регулирование Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, и тут же красиво «подставляет» и передает в налоговую. Потому, что если вы раздаете бесплатный Интернет, вы становитесь субъектом налогообложения. Если вас взломали и вашим Интернетом кто-то попользовался, вы заплатите деньги вместе со штрафными санкциями, – говорит Иван Петухов.

Кроме того, объясняет вице-президент УСПП, идет возврат к заплесневелой коррупционной схеме, которая называется «Фонд универсальных услуг».

– Им обидно. Все воруют, а в ІТ – не могут. Вот некуда пристроить НКРСИ доильный аппарат. Более того, под видом «покращення» и так называемой «независимости регулятора» создается коррупционный аппарат для отжима и уничтожения мелких участников рынка. Мелкий и средний бизнес – это где-то 99% от общего количества операторов и провайдеров телекоммуникаций. Из шести с половиной тысяч провайдеров останется двадцать, а потом из них – четыре или пять, в которых не будет украинского капитала. Это четко прослеживается в законопроектах. Мы окажемся лишними на этом празднике жизни, если не будем отстаивать свои национальные интересы, – подчеркнул Иван Петухов.

В документах, говорит Иван Петухов, также присутствует идея украинского «Роскомнадзора»:

– Как соотносятся регулирование электронных коммуникаций и регулирование содержания коммуникаций? Зачем это делать вообще?

Вице-президент УСПП также отметил, что 9 год подряд в нашем законодательстве не имплементируется норма, о том, что доступ к информации, доступ в Интернет, – неотъемлемое право человека.

– И этого не делается, не смотря на то, что законодатели говорят «мы берем самое лучшее». Вы это берете, извините за высказывание, «за поребриком», – подытожил Иван Петухов.

Член Правления Интернет Ассоциации Украины Максим Тульев на пресс-конференции процитировал премьер-министра Украины Алексея Гончарука, который однажды заявил, что Интернет в Украине существует благодаря тому, что у нас нету Министерства Интернета. Теперь же, говорит Тульев, власти решили такое министерство создать.

– У нас есть два вида связи, которые как-то могут конкурировать между собой. Это телефонная связь и Интернет. Телефонная связь была зарегулирована изначально (как мобильная, так и стационарная). Там принимались положения регулятора относительно взаимодействия операторов – кто с кем может взаимодействовать, кто не может; сколько это стоит; кому нужно занести проект договоров и так далее. То есть, для того чтобы построить стационарного оператора, нужно пройти сто кругов ада. Плюс государственное регулирование. Конечным результатом регулирования стало то, что наша страна последней, с десятилетним отставанием, внедряла 3G (и до сих пор не внедрила даже на половине территории), с отставанием в лет 15 внедряет 4G, с таким же отставанием внедряет то, к чему во всем мире все уже давно привыкли, – портабельность номера (MNP), – говорит Тульев. – Регуляция области связи в сухом остатке приводит к тому, что регулируема область становится либо отстающей, либо стагнирующей, либо умирающей. Ну и, если взять мобильных операторов, то все 100% прямо или косвенно контролируются российским капиталом.

В противовес этому Тульев приводит рынок доступа к Интернету в Украине, который развивался без участия государства.

– Государство просто не понимало, что это такое и как оно устроено. В результате мы имеем лучшую в регионе и одну из лучших в мире инфраструктуру доступа к Интернету. Стомегабитные скорости, обычные для Украины, европейцам и американцам просто не снились. Результат отсутствия регуляторного влияния в Украине – восьмое место в мире по скорости доступа к Интернету и первое-второе места с конца по цене, – подчеркнул Тульев. – С Интернетом у нас всё хорошо. С проникновением Интернета становится всё хорошо, потому что не всё так быстро делается. Но все крупные города покрыты несколькими провайдерами, а не одним (есть свобода конкуренции и свобода выбора), более мелкие города активно покрываются – кроме тех, в которых есть проблемы регуляторного барьера, а именно невменяемая администрация, которая не дает операторам и провайдерам доступа (это главная проблема, которую никак не решает «регуляторка»).

Тульев назвал прямой и откровенной ложью заявления, что обсуждаемые законопроекты необходимо принять, потому что этого требует Соглашение с Евросоюзом.

– Мы прочитали эти документы, разобрались. Что касается универсальных услуг, которые подлежат регулированию в европейском законодательстве, – это dial-up. Ни о каких броадбэндах речи, по крайней мере – пока, не идёт. Второй момент, который особо подчеркивается в каждом документе – имплементация должна быть с учетом местной специфики страны. Всегда, – объясняет Тульев. – Наша специфика: высококонкурентный рынок, низкие цены, хорошо развитый Интернет.

По словам Тульева, на данный момент у НКРСИ нет регуляторного влияния для незаконного давления на провайдера (например, в вопросах интернет-цензуры). Если же обсуждаемые законопроекты примут, такое влияние появится.

– Соответственно, если кто-то неугоден, с помощью регуляторного давления можно будет выбить его с рынка, закрыть или «прижать», – говорит Член Правления ИнАУ. – Мы получаем огромную дубину в руках НКРСИ. А, я напомню, это регуляторное воздействие, которое уже есть у этих людей, привело к тому, что телефония стагнирует, не развиваются новые технологии, а сам рынок зарегулирован и приведен к сдаче стране-агрессору. То же самое будет в Интернете: он будет дорогим, медленным и зарегулированным. Потому что эти люди это уже делали с телефонией. В то, что они вдруг будут котиками для Интернета, мне не верится.

По словам спикеров, сейчас авторы одного из законопроектов просто «натягивают телефонное законодательство на Интернет». Именно это происходило в России в начале нулевых.

– Российское законодательство, а теперь и украинское пытается, натягивает модель регуляции телефонии на Интернет (это каталогизация взаимодействий, контроль взаимодействий между операторами, контроль точек обмена доступом… ). Это приведет к тому, что Интернет будет не только дорогим, но и ненадежным. То есть, в результате мы получаем вертикально интегрированную сеть, которая в телекоме обыкновенном, голосовом, – нормальная ситуация, но Интернет был создан специально, чтобы избежать краха такой сети. Интернет устроен прямо противоположно сетям телефонной связи, чтобы выживать в случае катаклизмов или войн, – объясняет Максим Тульев.

Участники пресс-конференции просят властей «не лезьте в рабочую систему».

– Если нет проблемы, если все работает, – не лезьте. Если есть проблема – её нужно решать. В данном же случае (с новыми законопроектами – Ред. ) проблему придумали. Придумали два момента. Первый – необходимость имплементации европейского законодательства, которого в этих документах нет (есть отдельные нормы, которые в рамках законопроекта приобретают прямо противоположный [европейским нормам] смысл). Второй момент – это разговоры о том, что якобы 90% населения не имеют доступа к Интернету. Это откровенная ложь. То есть, так или иначе, проблемы нет, а, следовательно, решать её не стоит, – резюмирует Тульев. – Поэтому мы выступаем за отклонение обоих законопроектов, настаиваем на разработке, совместно с профильными ассоциациями, возможно, нового кодекса или системы, которая устроила бы всех. Там должны быть гарантирование гражданам Украины неотъемлемого права доступа к Интернету, отсутствие регуляции или попыток регуляции там, где она не нужна.Также в новом законе неплохо бы решить существующие проблемы, такие как мошенничество, связанное с мобильными операторами (восстановление ключей к банкингу, «подписки на контент» и т.д.). Кроме этого, никто почему-то не говорит о внедрении новых технологий о которых говорит весь современный мир: и Европа и США имеют планы перехода на IPv6 в Интернете (авторы существующих законопроектов об этом ничего не сказали), внедряют DNSSEC. Это проблема: никакого перехода на новые технологии нет, но оно нам нужно. Это нужно указать в новом законопроекте, если уже его делать.

К слову, Интернет Ассоциация Украины принимала участие в работе над обеими законопроектами, но инициаторы законопроекта не услышали провайдеров:

– Мы, в первую очередь, бизнес-ассоциация, и наша задача – максимально защищать своих членов. Какие-то наши замечания были приняты, какие-то – нет. Что один законопроект, что второй, разрабатывались в темпе «некогда объяснять, надо срочно вступать в Евросоюз». К сожалению, те месседжи, которые мы здесь поднимаем, мы поднимали и там, но они не были услышаны. Именно поэтому мы здесь, – объясняет Анатолий Пятников. – Именно поэтому мы и просим отозвать законопроекты, испытывая опасения, что в этой спешке, так как оба законопроекта зарегистрированы, какой-нибудь из них депутаты могут случайно принять. Именно в этом наш основной посыл: необходимо отозвать эти два законопроекта. Если, как говорят, их принимать не собираются, то непонятно зачем тогда они зарегистрированы в Раде.

В ИнАУ считают вполне возможным, что дополнительная административная нагрузка на малого и среднего оператора в результате приведет к существенному скачку ценника услуги доступа к Интернету для потребителя к «европейскому уровню»:

– Ценник будет устанавливать регулятор. Сначала пройдет медленное и тихое уничтожение рынка. А потом, когда останется, как в Европе, 3-4 оператора, тогда ценник и вырастет. В результате потребителю стоит готовится к стоимости услуги в 40-50 евро.

Напомним, ранее Интернет Ассоциация Украины опубликовала Открытое обращение к украинской власти по поводу угрозы уничтожения рынка услуг доступа к Интернету. Обращение направлено к Президенту Украины, Председателю Верховной Рады Украины, Премьер-министру Украины и председателю депутатской фракции политической партии «Слуга народа». В обращении говорится о том, что принятие 2-х зарегистрированных в парламенте законопроектов («Об электронных коммуникациях», № 2264 от 15.10.2019 и «О развитии инфраструктуры для цифровой трансформации экономики и общества», № 2320 от 28.10.2019) приведет к значительному увеличению вмешательства государства в регулирование рынка телекоммуникаций, кардинальному перераспределению этого рынка, банкротству отечественных операторов и резкому росту тарифов на интернет-доступ. В результате, согласно заявлению, в Украине будет потеряно одно из лучших в мире соотношений цена / качество доступа к Интернету и относительно свободный доступ к сети. Также в документе выдвигалось требование к властям выполнить свои предвыборные обещания по уменьшению давления государства на бизнес, обеспечить взвешенный подход к обработке изменений в законодательство в сфере телекоммуникаций, без манипулирования требованиями Соглашения об ассоциации, с учетом позиции и интересов потребителей и отечественных субъектов хозяйствования малого и среднего бизнеса , которые являются не менее важными, чем интересы регулятора и крупных операторов с иностранным капиталом.

Ранее также в ИнАУ сформировали желаемые принципы, которые, по мнению провайдеров, должны соблюдаться при реформировании телеком-отрасли. Провайдеры требуют не допустить усиления регулирования, увеличить прозрачность деятельности регулятора, уменьшить регуляторное и административное давления на субъектов хозяйствования в сфере телекоммуникаций.

Источник: internetua.com

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