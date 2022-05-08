Днями на Корисній карті ЛУН Місто з’явилися автозаправні станції, де є пальне. Щоб було легше слідкувати за наявністю пального, розробники сьогодні додали на карту ще одну мережу заправок — UPG.

Тепер на карті представлені чотири мережі — OKKO, WOG, SOCAR, UPG (посилання на мапу). Також на карті вказано деталі роботи АЗС: графік, види пального, наявні обмеження та способи оплати (талони/карта).

Корисна карта ЛУН Місто була запущена у березні 2022, щоб допомогти українцям знайти аптеки, заправки, супермаркети, які працюють під час війни. Наприкінці квітня розробники нанесли на арту окремий шар з вулицями, які нещодавно перейменували через російські назви. Вже кілька днів поспіль Корисна карта ЛУН Місто очолює рейтинг Найнеобхідніше магазину App Store.

Останнім часом в Україні спостерігається проблема з пальним на автозаправних станціях. Основна причина дефіциту — знищення ворогом частини інфраструктури, в тому числі зупинка Кременчуцького нафтопереробного заводу. Окрім того, з початку активної війни Україна втратила майже весь імпорт пального, яке надходило з рф, білорусі та морем.

Минулого тижня Кабінет міністрів для боротьби з дефіцитом палива збільшив граничну торговельну надбавку ціни для дизельного пального та бензину. Карта ЛУН Місто тепер показує наявність пального за чотирма мережами заправок — OKKO, WOG, SOCAR та UPG. В уряді запевняють, що протягом тижня питання дефіциту пального на АЗС має вирішитися. Водночас там попереджають, що подорожчання нафтопродуктів не уникнути.

5 травня міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла про намір спрямувати на ринок 70 тисяч тонн бензину та приблизно 40 тисяч тонн дизелю. В уряді очікують, що найближчими днями дефіцит пального в окремих регіонах ліквідують.

Источник: itc.ua

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