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Кількість користувачів інтернету в Україні зросла до 71%

Кількість користувачів інтернету в Україні зросла до 71%

Кількість користувачів інтернету в Україні зросла до 71%Кількість користувачів інтернету в Україні зросла на 8% і становить 22,96 млн осіб, що складає 71% від усього населення країни.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на дослідження Інтернет асоціації України.

Проникнення інтернету в Україні за останній рік зросло на 8 процентних пунктів.

Кількість користувачів інтернету в Україні зросла до 71%

Більшість користувачів мережі це особи віком від 25 до 44 років.

Кількість користувачів інтернету в Україні зросла до 71%

Дві третин (66%) інтернет-користувачів використовують для виходу в Інтернет смартфон, 40% – домашній ноутбук, 36% – стаціонарний домашній комп’ютер, 5% – стаціонарний комп’ютер на роботі.

Кількість користувачів інтернету в Україні зросла до 71%

Користувачі з високим рівнем доходу присутні в інтернеті на 100%, користувачі з низьким доходом — на 39%.

Кількість користувачів інтернету в Україні зросла до 71%

Опитування проводилося у серпні-вересні 2019-го року методом інтерв’ю за місцем проживання респондента.

Источник: uprom.info

Автор: Віталій Царьов, редактор Національного промислового порталу

Новости портала «Весь Харьков»

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