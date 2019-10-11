«Мы не Венесуэла и не Бангладеш». Глава Киевстара прокомментировал повышение тарифов

У украинских мобильных операторов слишком низкий средний чек на абонента, он должен плавно расти, сказал глава Киевстара Александр Комаров в интервью Liga.net.

«У нас появился сезонный индекс удовлетворенности потребителя. Так вот, в мае он начинает резко обваливаться, а в сентябре — возвращается в норму. С чем это связано? С переездами людей. В мае начинается миграция населения как по Украине, так и выезд за город. И люди сталкиваются с совсем другим качеством покрытия, нежели то, к которому они привыкли в городе. Совсем другое качество услуг. Абонент думает так: „Я же плачу за интернет-пакеты. Значит, хочу получать интернет везде, где есть сеть“. Приходится балансировать. Если мы хотим удовлетворить потребность абонента, то приходится строить. И нет другого пути, кроме как плавное повышение среднего чека на услуги», — отметил он.

Комаров добавил, что в 2014—2015 годах расходы на мобильную связь в бюджете среднестатистического украинца составляли 2,4%, а в 2018 году — 1,7%.

«Это был первый год, когда мы перестали падать по доходам. То есть в 2017 году было тоже 1,7%. В расходах среднестатистического украинца с учетом растущих доходов и с учетом инфляции, все категории растут, а мобильная связь — нет. Это системный перекос. Мы, конечно, не лидер в экономике. Но и не входим в топ-10 самых отсталых стран мира. Мы не Венесуэла, у нас нет надцатого дефолта как в Аргентине, Мы не Бангладеш, мы не живем в коробках», — сказал он.

Глава Киевстара считает, что если этот системный перекос не убрать, то у рынка в среднесрочной и долгосрочной перспективе будут проблемы. Комаров добавил, что в компании исходят из того, что люди готовы платить за качество.

Он также прокомментировал слова Ахмета Акча, председателя правления Turkcell (владеет оператором lifecell), который сказал, что компания «вложила в украинскую экономику более $2 млрд и до сих пор не отбила ни одного цента».

«В интервью кто-то из Turkcell сказал: „20 лет здесь работаем, а водички так и не попили“. Ну вот за 20 грн в месяц так и не попьете. Конечно, я признаю: в том, что мы делаем, есть определенные риски. Но я верю, что это правильное направление. Оно не только для Киевстара правильное», — сказал Комаров.

Напомним, Киевстар с 1 октября ввел новые тарифы для клиентов предоплаченной связи (Prepaid). Стоимость тарифов составляет 75−300 грн за четыре недели.

У мобильного оператора Vodafone стоимость тарифов для клиентов предоплаченной связи стартует от 90 грн в месяц.

СЕО Vodafone Ольга Устинова заявляла, что в компании считают тариф мобильного оператора lifecell стоимостью 20 грн в месяц откровенным демпингом.

Источник: internetua.com

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