«Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите российского газа в Европу

Украина не собирается продлевать истекающий в конце 2024 года договор о транзите российского газа через свою территорию. Об этом в интервью украинской службе «Радио Свобода» заявил глава компании «Нафтогаз» Алексей Чернышов.

«Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать. Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится», — сообщил глава «Нафтогаза».

Чернышов отметил, что разрывать соглашение досрочно Украина не стала из-за потребностей стран Европы в российском газе. Он подчеркнул, что отказ от досрочного разрыва контракта не обусловлен опасением судебных исков со стороны «Газпрома».

«Совершенно не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме. Особенно страны, не имеющие выхода к морям», — объяснил Чернышов

Договор, заключенный в декабре 2019 года между «Газпромом» и «Нафтогазом», предусматривает транзит 65 млрд кубометров газа в 2020 году и 40 млрд кубометров ежегодно с 2021 по 2024 год. Он предполагает принцип «качай или плати»: плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше. В случае непродления соглашения, как заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, Украина может нанести ущерб Евросоюзу и самой себе.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечал, что Украина готовит свою газотранспортную систему к остановке транзита российского газа.

Джерело: nigroll.com

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