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Немецкий банк заплатит в США громадный штраф за коррупционные связи

Немецкий банк заплатит в США громадный штраф за коррупционные связи

Крупнейший немецкий коммерческий банк Deutsche Bank готов выплатить США более 100 миллионов долларов, чтобы таким образом заключить в Федеральном суде Бруклина соглашение об отсрочке судебного преследования для урегулирования обвинений, связанный с обвинениями в коррупции. Об этом сообщает ресурс Guildhall со ссылкой на газету The New York Times.

Американские следователи обвиняют немецкий банк в нарушении законодательства по борьбе со взяточничеством при налаживании новых деловых отношений, в частности, с Китаем.

Deutsche Bank, который неоднократно оказывался в центре скандалов в связи с причастностью к отмыванию денег и нарушению международных санкций, отказался прокомментировать эту информацию.

Отметим, что в 2019 году финансовое учреждение согласилось выплатить американской Комиссии по ценным бумагам и биржам 16 млн долларов для урегулирования обвинений в том, что он использовал коррупционные методы для завоевания бизнеса в Китае и РФ. В частности, Deutsche Bank в течение многих лет преподносил дорогие подарки китайским лидерам и выплачивал миллионы долларов имеющим политические связи консультантам, пытаясь повысить свой авторитет и заключить в КНР выгодные сделки.

Кроме того, согласно данным журналистов-расследователей, банк может быть замешан в отмывании денег из России. Компания, которую связывают с двоюродным братом главы Кремля Игорем Путиным, могла совершать подозрительные операции через московский филиал Deutsche Bank.

Источник: sprotyv.info

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