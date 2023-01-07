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Россия собирается взымать средства с крупных производителей сырья и госкомпаний

Россия собирается взымать средства с крупных производителей сырья и госкомпаний

Россия собирается взымать средства с крупных производителей сырья и госкомпаний на фоне нехватки денег на войну, — Bloomberg

Издание сообщает, что решение о размере дивидендов или одноразового сбора пока не принято. Но власти постараются устанавливать процент дивидендов не ниже 50% от чистой прибыли для госкомпаний. Все идет по плану...

#россия #экономика

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9256

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